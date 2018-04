Motores Francicisco Guedes de regresso ao Blancpain GT Endurance Cup Por

A atividade internacional de Francisco Guedes vai prosseguir em 2018, com o programa que tem este ano no Blancpain GT Endurance Cup a arrancar já no próximo fim de semana em Paul Ricard.

O piloto português alinha este ano em três provas da competição promovida pela SRO aos comandos de um Lamborghni Huracan GT3 da Barwell Motors, onde fará parceria com Adrian Amstutz e Leo Machitski.

Guedes mostra-se entusiasmado com este novo projeto, possível depois do convite da equipa britânica: “Estou muito satisfeito com o convite da equipa. É um prazer voltar à competição internacional sobretudo ao Blancpain. É sinal que o meu trabalho é reconhecido e de tudo farei para ajudar a equipa a alcançar os seus objectivos”.

Apesar de estar a algum tempo afastado das pistas Francisco não está preocupado com o regresso: “Penso que os treinos serão suficientes para voltar ao ritmo competitivo. O resto virá por acréscimo. Estamos a falar de uma equipa ganhadora que sabe muito bem o que faz. Tenho a certeza que vamos conseguir bons resultados”.