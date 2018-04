Mundo França: Arranca a primeira das 36 greves nos comboios Por

Começou hoje a primeira das 36 greves de 48 horas com que os ferroviários franceses contestam a reforma para o setor anunciada pelo Presidente, Emmanuel Macron.

As greves vão decorrer ao ritmo de uma paralisação (por 48 horas) por semana, terminando no final de junho.

De acordo com a imprensa francesa, hoje apenas têm circulado um em cada oito comboios nos serviços principais, o de alta velocidade (TGV) e os de longo curso.

Com as greves, uma em cada quatro ligações internacionais não deverá ser realizada.

O sindicato da Sociedade Nacional de Caminhos de Ferro (SNCF), principal promotor da contestação à reforma do setor ferroviário, garantiu que nenhum comboio sairá de França rumo a Espanha.

A greve nos comboios coincide com as paralisações na transportadora aérea Air France e com greves na recolha de lixo urbano, enquanto nas universidades.decorrem também manifestações contra as políticas de Emmanuel Macron.

