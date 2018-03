Nacional Fotos íntimas de Paolla Oliveira divulgadas nas redes sociais Por

A atriz brasileira foi alvo de um ato que apelida de “criminoso”: durante as gravações de ‘Assédio’, Paolla Oliveira foi fotografada clandestinamente, durante um momento sensual da série. Essa pessoa divulgou as imagens nas redes sociais.

Paolla Oliveira viu a sua privacidade invadida, com a divulgação de fotos íntimas, que acabaram por ser amplamente divulgadas nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social.

A atriz partilhou a história no Instagram, onde fez uma pergunta:

“Até quando a invasão da privacidade de um ser humano, o desrespeito a um ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho serão tratados como um ato de esperteza em nossa sociedade?”, questionou.

“Esta é a pergunta que me faço e gostaria de partilhar com todos. Sou atriz e estou trabalhando em uma série que se chama ‘Assédio’, uma produção da Globo com a O2Filmes. Num ambiente controlado, fechado e profissional, um criminoso (não há outra palavra que o defina – pois o que foi feito é crime) resolveu fazer fotos clandestinas de um momento mais sensual da série e divulgar em redes sociais”, revela.

Paolla Oliveira lamenta que, à custa do seu trabalho, alguém tenha tido a oportunidade de obter vantagens.

“O que esta pessoa ganhou com isso? Dinheiro, fama, cliques, likes, popularidade? Pouco importa. Pois o que ele (ou ela) fez para obter isso é crime previsto na lei”,realça.

“Num momento em que procuramos uma sociedade mais correta, não há espaço para considerarmos esperteza o que é um desrespeito. As autoridades já foram acionadas para que esta atitude seja punida exemplarmente, e qualquer pessoa possa trabalhar dignamente, sem correr o risco de ter a sua intimidade exposta, explorada, desrespeitada por invasores, covardes e criminosos”, concluiu.

