Foto de viúvo a jantar com cinzas da mulher comove as redes

Uma foto viralizou ontem nas redes sociais, saltando das fronteiras dos EUA para muitos países onde se celebra o Dia dos Namorados. Na imagem, um homem janta em frente a uma cadeira vazia: em cima da mesa, estavam as cinzas da falecida esposa.

No dia em que o mundo celebrava o amor, a tristeza e saudade do homem que entrou sozinho num restaurante em Corpus Christi, no Texas, sentando-se numa mesa posta para dois, não passaram despercebidas.

Chasidy Gwaltney não resistiu a registar o momento, numa lembrança de quão frágil é a vida e de que o tempo não espera.

A certa altura, o homem interrompeu a refeição para chorar. A dor do viúvo comoveu os outros clientes, não demorando a chegar também às redes sociais.

“Somos todos culpados por darmos como garantido o tempo com a nossa cara metade”, resumiu a autora da imagem, Chasidy Gwaltney.

11 PARTILHAS Partilhar Tweetar