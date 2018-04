Fórmula 1 Fórmula 1 anuncia lançamento de canal televisivo próprio antes do GP Espanha Por

A Fórmula 1 anunciou esta sexta-feira que o canal ‘F1 TV’, destinado à transmissão das corridas do Mundial sem intermediários, vai ser lançada antes do Grande Prémio de Espanha, marcado para 13 de maio.

O lançamento do canal marca “o maior investimento da F1 na transformação digital até à data”, assinalou a Liberty Media, detentora da Fórmula 1, em comunicado. O projeto foi desenvolvido em conjunto com a Playmaker, a secção digital de ‘streaming’ da cadeia norte-americana NBC Sports, e a empresa de ‘design’ britânica Ostmodern, e estará disponível apenas em computadores numa fase inicial.

O serviço ‘premium’ vai permitir uma experiência personalizada na transmissão, possibilitando aos espetadores assistir a toda a corrida pela perspetiva de uma câmara instalada num dos carros, além de dados sobre a prova em tempo real, comentários ao vivo e sumários de cada sessão, bem como um arquivo.

Apesar de os preços do canal ainda não terem sido anunciados, a ideia da Liberty Media é disponibilizar um plano de pagamento por corrida ou uma subscrição anual, dividida em dois tipos de acessos: básico e ‘premium’. O projeto, anunciado em fevereiro e entretanto adiado, vai ser disponibilizado ao público antes do Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, que abre em 13 de maio a jornada europeia da temporada, à quinta ronda do Mundial.

