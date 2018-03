Cinema “A Forma da Água” é o filme vencedor dos Óscares Por

O filme “A Forma da Água” venceu na categoria mais aguardada dos Óscares e levou para casa a estatueta para melhor filme, naquela que foi a 90ª edição da cerimónia mais badalada e tradicional de Hollywood.

Foi com enorme expectativa que se aguardava, depois do célebre engano no último ano, o anúncio do grande vencedor por parte da dupla Warren Beatty and Faye Dunaway.

A plateia teve, então, oportunidade de aplaudir os responsáveis pelo filme “A Forma da Água”, como vencedor na categoria de melhor filme.

Realizado por Guillermo del Toro levou ainda a estatueta nessa categoria e também o de direção artística e o de banda sonora original.

Quanto a Gary Oldman conquistou o óscar de melhor ator (no filme “A Hora mais Negra”), enquanto que a melhor atriz foi Frances McDormand (no filme “Três Cartazes à Beira da Estrada”).

Já o melhor ator secundário foi Sam Rockwell (no filme “Três Cartazes à Beira da Estrada”), enquanto que Allison Janney foi considerada a melhor atriz secundária (no filme “Eu, Tonya”).

Todos os vencedores desta edição:

Melhor Filme: “A Forma da Água”

Melhor Realização: Guillermo del Toro – “A Forma da Água”

Melhor Ator: Gary Oldman – “A Hora Mais Negra”

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell – “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Atriz: Frances McDormand – “Três Cartazes à Beira da Estrada”

Melhor Atriz Secundária: Allison Janney – “Eu, Tonya”

Melhor Fotografia: “Blade Runner 2049”

Melhor Argumento Adaptado: “Chama-me pelo teu nome”

Melhor Argumento Original: “Foge”

Melhor Filme Estrangeiro: “Uma Mulher Fantástica”

Melhor Filme de Animação: “Coco”

Melhor Documentário: “Icarus”

Melhor Documentário em Curta-Metragem: “Heaven Is a Traffic Jam on the 405”

Melhor Curta-Metragem: “The Silent Child”

Melhor Curta-Metragem de Animação: “Dear Basketball”

Melhor Cenografia: “A Forma da Água”

Melhor Montagem: “Dunkirk”

Melhor Caracterização: “A Hora Mais Negra”

Melhor Guarda-Roupa: “Linha Fantasma”

Melhor Banda Sonora Original: “A Forma da Água”

Melhor Canção: “Remember Me” – “Coco”

Melhor Montagem de Som: “Dunkirk”

Melhor Mistura de Som: “Dunkirk”

Melhores Efeitos Visuais: “Blade Runner 2049”