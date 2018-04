Apresentações/Novidades Ford lança nova geração do Focus em Portugal Por

Portugal foi o cenário escolhido pela Ford para revelar a mais recente geração do Focus em quatro vertentes.

Recorrendo à nova plataforma C2, o novo Focus mostra-se quer na vertende habitual de cinco portas e três portas – que praticamente deixou de ser ‘hatchback’ para ser um dois volumes e carrinha, e ainda com as versões ST-Line, Vignale, Trent, Titanium e Active Crossover, esta mais virada para percursos fora de estrada, pois possui mais altura ao solo e proteções na carroçaria.

Linhas mais vincadas e agressivas marcam esta nova geração do Focus, que mantém a grelha em trapézio, mas agora numa secção dianteira reformulada, pois possui novas óticas. A silhueta muda completamente, com uma linha de cintura em forma de onda, definindo o começo dos grupos óticos traseiros, inteiramente novos. Algo a que a Ford chamou de ‘human-centric’.

A nova plataforma permitiu ao novo Focus ser 5,3 cm maior que o seu antecessor, ganhando espaço interior para os ocupantes, sobretudo os dos bancos traseiros, nomeadamente ao nível das pernas. Mas houve outro benefício com a C2, é que é 20% mais rígida em termos de torção e 50% em firmeza de suspensão, que agora passa a contar com amortecedores de dureza variável (DCC). A Ford acredita também que vai conseguir cinco estrelas EuroNCAP, graças ao aumento (40%) na sua capacidade à resistência em colisão frontal.

Trata-se também do primeiro modelo da marca da oval comercializado no mercado europeu com projeção dos controlos no pára-brisas. Mas o novo Focus inclui outras novidades como o assistente de estacionamento totalmente automático num nível 2 de autonomia de condução, o Ford Co-Pilot360 na assistência à condução, FordPass Connect de infoentretenimento, reforço do ‘cruise control’ com ‘stop & go’, reconhecimento de sinalização de velocidade e assistentes de permanência na faixa de rodagem, sistema de pré-colisão e deteção de ciclistas e peões, deteção e ângulo morto, câmara traseira e travagem pós-colisão.

Para este novo Focus a Ford escolheu motores diesel EcoBlue de 1,5 litros (95cv e 120 cv) e de 2.0 litros (150 cv) e a gasolina EcoBoost de 1.0 ltros (85 cv, 100 cv e 125 cv) e de 1,5 litros (150 cv e 182 cv). Em todos está associada uma caixa de seis velocidades manual ou uma transmissão automática de oito relações se o bloco tiver mais de 120 cv.