Force India apresenta VJM11 em Barcelona

Ainda ostentando o nome de Force India, pois é provável que mude de nome ainda antes do arranque da temporada de Fórmula 1 na Austrália, a equipa apresentou o seu novo monolugar para 2018; o VJM11.

Tal como anunciara, a equipa de Silverstone só mostrou o seu carro para a próxima época nas boxes do Circuito da Catalunha-Barcelona antes do início dos primeiros testes de pré-temporada. Um monoposto que, à imagem da maioria dos seus rivais, é uma evolução do F1 do ano passado, com o halo protetor do cockpit a ser pintado no mesmo rosa que decora grande parte da carroçaria.

Entretanto o diretor da Force India confirmou que há uma “forte probabilidade” de uma mudança no nome da equipa antes da primeira prova do campeonato. “Ainda há trabalho a fazer, e ainda não determinamos qual será o novo nome, mas garantimos que irá acontecer. A data limite aproxima-se e, como tudo, quanto mais nos aproximamos mais temos de trabalhar para que aconteça”, garante Otmar Szafnauer.