Força Aérea resgata tripulação de navio encalhado no Tejo

A Força Aérea Portuguesa procedeu ao resgate da tripulação do navio que está encalhado junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, ao largo de Lisboa. A operação foi realizada nesta quinta-feira.

“Foram retirados os 14 elementos que estavam a bordo, os dez da tripulação e os quatro elementos técnicos, que foram transportados para a Base Aérea do Montijo e um autocarro da Autoridade Marítima irá trazê-los para Lisboa”, explicou à Lusa o comandante Fernando Pereira da Fonseca, da Marinha.

A operação foi realizada pela Esquadra 751, em coordenação com a Marinha.

Algumas das pessoas resgatadas vão agora ser ouvidas “para se conseguir recolher informação tendo em conta o acidente que aconteceu e para elaborar o auto da Polícia Marítima”.

A embarcação com bandeira espanhola tem sido alvo de tentativas para desencalhar mas ainda não foi possível.

As autoridades revelam que estão “a monitorizar permanentemente as condições de segurança do navio face à previsão de agravamento do estado do mar”.

Em breve é esperado um rebocador vindo de Gibraltar para tentar desencalhar a embarcação.

O navio com bandeira espanhola, recorde-se, está encalhado junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, em Lisboa, desde a madrugada de terça-feira.

Veja o vídeo da chegada dos tripulantes:

