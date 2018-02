Folha de São Paulo deixa de publicar conteúdo no Facebook

O jornal Folha de São Paulo, que tem quase seis milhões de seguidores no Facebook, anunciou que a partir de hoje “deixa de publicar conteúdo” naquela rede social. É um protesto contra as alterações do algoritmo, medida que reduz o alcance das páginas.

“A Folha deixa de publicar o seu conteúdo no Facebook, a partir desta quinta-feira”, anuncia o jornal brasileiro, precisamente na sua página na rede social.

A decisão é um efeito das medidas da rede social, que reduziu o alcance das páginas de jornais e empresas.

Para a direção daquele jornal brasileiro, esta decisão do Facebook “favorece a criação de bolhas de opiniões e convições, e a propagação das ‘fake news’”, sem que o utilizador tenha a garantia de que receba o contraditório à informação divulgada.

“As redes sociais, que poderiam ser um ambiente sobretudo de convívio e intercâmbio, são programadas de tal modo que estimulam a reiteração estéril de hábitos e opiniões pré-existentes”, lamenta a direção, em comunicado.

O Folha de São Paulo tem 5,95 milhões de fãs e é o maior jornal brasileiro no Facebook.

Segundo aquele jornal, “o volume total de interações (partilhas, comentários e gostos) obtido pelas 10 maiores páginas de jornais brasileiros no Facebook caiu 32 por cento, em comparação com o mesmo mês do ano passado.

A tendência de quebra vem sendo acentuada, antes das mudanças implementadas em janeiro.

A despedida do Facebook não significa, no entanto, que o jornal vá eliminar a sua página – apenas deixa de a atualizar. As contas no Twitter, Instagram e LinkedIn manter-se-ão ativas.

