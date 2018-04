Insólito Foge de acidente e depois descobre que matou o filho Por

Um homem atropelou uma mulher e uma criança, na China, e acabou por fugir do local do acidente, tendo descoberto mais tarde que, as pessoas atropeladas, eram… a sua mulher e o seu filho, que não resistiu e acabou por morrer.

Sem prestar auxílio e socorro depois de se ter envolvido num acidente, um chinês abandonou o local após um atropelamento que se viria a revelar fatal para uma criança e deixou uma mulher com ferimentos graves.

De acordo com a imprensa chinesa, o caso aconteceu a 22 de março mas só agora foi divulgado, tendo acontecido na cidade de Zibo, província de Shandong, norte da China.

O homem, que alegadamente conduzia sob efeito do álcool, estava num local com a família e amigos, sendo que, depois, a esposa resolveu ir para casa com o filho numa bicicleta elétrica.

Posteriormente, o homem seguiu numa carrinha, com a qual acabou por embater na mulher e no rapaz, de 6 anos.

Envolvido neste acidente, o homem – que já admitiu a autoria do atropelamento e de ter fugido sem saber quem eram as vítimas e lhes prestar auxílio – deixou os feridos caídos na estrada, tendo estes sido descobertos depois por pessoas que passavam no local.

A polícia, que foi chamada a esta ocorrência, descobriu depois que a carrinha (que tinha atropelado mãe e filho) pertencia à família.

De acordo com a imprensa chinesa, o rapaz de 6 anos não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

A mãe sofreu ferimentos nos ossos.

