Fnac faz brincadeira que indigna benfiquistas

A Fnac tem sido alvo de duras críticas por parte de adeptos do Benfica, depois de uma brincadeira por causa da Operação ‘E-Toupeira’. A loja de venda colocou nas redes sociais a indicação de que o stock de cópias do filme ‘A Toupeira’ teria de ser reforçado. A brincadeira tem dividido opiniões, mas não caiu bem, sobretudo, entre adeptos encarnados.

A Operação ‘E-Toupeira’ tem como arguido mais mediático o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, indiciado de participar num esquema de acesso a informação judicial em segredo de Justiça.

Após ter sido conhecido este caso, a Fnac utilizou as redes sociais para deixar uma indicação aos seus seguidores de que “provavelmente” seria obrigada a “reforçar o stock” do filme ‘A Toupeira’.

Esta obra cinematográfica é protagonizada por Gary Oldman, sendo baseado no livro de John le Carré.

A verdade é que as páginas nas redes sociais da Fnac têm estado ‘sob fogo’ por parte de muitos adeptos do Benfica, que se mostram indignados com a ‘brincadeira’.