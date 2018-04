Mundo FMI prevê queda de 15 por cento do PIB venezuelano em 2018 Por

O Produto Interno Bruto (PIB) venezuelano deverá cair 15 por cento este ano, indica uma projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgada na terça-feira, em Washington.

De acordo com o relatório Previsões Económicas Mundiais (‘World Economic Outlook’, no original em inglês), a economia venezuelana está em queda, fator de redução do crescimento da região, que se mantem “em recuperação económica”, apesar de um ritmo “algo baixo”.

Segundo o FMI, a América Latina vai crescer 2,0 por cento em 2018 e 2,8 por cento em 2019.

Por outro lado, a instituição prevê que, além da queda de 15 por cento em 2018, o PIB venezuelano desça mais 6 por cento em 2019.

A inflação passará de 1.087,5 por cento em 2017 para 13.864,6 por cento em 2018 e 12.874,6 por cento em 2019, enquanto que o desemprego passará de 27,1 por cento em 2017 a 33,3 por cento em 2018 e 37,4 por cento em 2019, indicou.

