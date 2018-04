Economia FMI: Portugal foi exemplar nas reformas que permitem crescimento atual Por

O diretor do departamento europeu do Fundo Monetário Internacional (FMI) elogiou Portugal pelo cumprimento das metas e considerou que o país é um exemplo por ter feito as reformas necessárias a tempo de aproveitar a recuperação económica europeia.

“Portugal é o exemplo de um país onde a crise [de 2008 e 2009] originou uma boa resposta, incluindo em reformas estruturais, e colocou o país numa posição de aproveitar a forte recuperação económica na Europa e ter um bom crescimento económico”, disse Paul Thomsen na conferência de imprensa que decorreu esta tarde, no âmbito dos Encontros da Primavera, em Washington.

Respondendo a uma pergunta da Lusa sobre as previsões do Fundo para o crescimento económico português neste e nos próximos anos, o antigo responsável da missão do FMI em Portugal durante alguns dos anos de intervenção da ‘troika’ elogiou o país pelos indicadores apresentados.

“Portugal fez muito bem, [os bons indicadores] atestam a implementação com sucesso do programa que tiveram, e atestam também da determinação do novo Governo em continuar com o programa e também em continuar com a consolidação orçamental”, disse Thomsen.

Sobre os desafios ou riscos que o país tem pela frente, o diretor do departamento europeu do FMI elencou a dívida pública e privada e o setor financeiro.

“Portugal cumpriu as metas e também fez importantes progressos no sistema bancário; o país tem um problema de alta dívida no setor público, mas também no setor privado, e altos níveis de crédito malparado no sistema bancário”, vincou o responsável, destacando os “progressos na recapitalização dos bancos” e recomendando que o país “precisa, claramente, de continuar com as reformas e continuar a lidar com estes problemas no setor bancário”.

Na terça-feira, o FMI mostrou-se ligeiramente mais otimista para 2018, esperando mais crescimento económico (2,4 por cento) e menos desemprego (taxa de 7,3 por cento) do que o Governo. No Programa de Estabilidade, o executivo antecipa um crescimento económico de 2,3 por cento este ano e uma taxa de desemprego de 7,6 por cento.

As estimativas orçamentais do FMI até 2023 são menos otimistas do que as do executivo liderado por António Costa.

No Programa de Estabilidade, o Governo compromete-se com um défice orçamental próximo de zero (0,2 por cento do PIB) já em 2019, último ano de legislatura e ano de eleições europeias e legislativas. A partir daí, são esperados excedentes orçamentais que crescem todos os anos: 0,7 por cento do PIB em 2020, 1,4 por cento em 2021 e 1,3 por cento em 2022.

No entanto, o FMI – que tem como base um cenário de políticas invariantes para os próximos anos – não só não acredita em excedentes orçamentais até 2023, como considera que até esse ano o défice continuará mais perto de 1 por cento do que de zero.

No ‘Fiscal Monitor’, o Fundo estima que Portugal tenha um défice orçamental de 0,9 por cento em 2019, de 0,8 por cento em 2020, de 0,7 por cento em 2021 e de 0,6 por cento em 2022 e em 2023.

O saldo primário, que exclui os encargos com a dívida pública, vai manter-se acima dos 2 por cento neste período de previsões, segundo o FMI: 2,3 por cento em 2018 e em 2019, 2,2 por cento em 2020 e em 2021 e 2,1 por cento em 2022 e 2023.

