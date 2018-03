África FMI explica a militares guineenses Programa Alargado de Crédito e defende estabilidade Por

A delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI) que está a avaliar o desempenho macroeconómico da Guiné-Bissau reuniu–se hoje com oficiais das Forças Armadas guineenses para explicar as “melhorias em curso” ao nível das Finanças Públicas.

Acompanhada do ministro das Finanças do Governo demissionário, João Fadiá, a delegação do FMI, liderada por Tobias Rasmussen, chefe da missão da organização para Guiné-Bissau, reuniu-se com 100 oficiais das Forças Armadas.

Questionado sobre a pertinência do encontro com os militares, Óscar Melhado, representante do FMI no país, defendeu que “definitivamente” a estabilidade política e económica “são importantes para o crescimento económico” de um país.

“Queremos partilhar a nossa visão com o sistema de segurança sobre as metas a curto e longo prazo”, afirmou Melhado, que elogiou as potencialidades da Guiné-Bissau, destacando a agricultura e o mar.

A delegação mostrou aos militares o que tem sido feito no âmbito do Programa Alargado de Crédito com a Guiné-Bissau executado durante três anos, mas que vai ser prorrogado por mais 12 meses devido ao “bom desempenho” das autoridades de Bissau, indicou Óscar Melhado.

“A Guiné-Bissau é um país com todas as possibilidades de desenvolver-se e sair da pobreza se se organizar bem”, declarou o representante do FMI em Bissau, salientando que o país atingiu todas as metas acordadas com a sua instituição no domínio das Finanças Públicas.

O ministro das Finanças do Governo demissionário disse que o encontro serviu para a missão do FMI “colher reações” dos militares sobre o que tem sido feito e que tem permitido um “crescimento interessante” da economia guineense que se situa na ordem de seis por cento.

Quanto aos militares, João Fadiá defendeu serem “uma franja importante” da sociedade guineense, mas que “muita das vezes, parece deslocada da realidade”, notou.

O FMI iniciou a semana passada a sua quinta e última avaliação à Guiné-Bissau no âmbito do Programa Alargado de Crédito, que termina a 02 de abril.

O Programa Alargado de Crédito, num montante de 23,5 milhões de dólares (cerca de 21 milhões de euros), foi aprovado em julho de 2015.

