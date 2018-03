A atriz Florbela Queiroz fala do filho como “a pessoa que eu mais amava nesta vida”, mas que “morreu”, no sentido figurado do termo. Não esquece que foi obrigada a abandonar a casa onde vivia, por ordem do filho. “Fiz um testamento em que o proíbo de me ir visitar ao hospital, de ir ao meu funeral e de saber o que é que eu resolvo fazer da minha vida quando partir”, conta, em entrevista ao Fama ao Minuto.