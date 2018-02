Nas Notícias Fisco envia senha a quem nunca fez IRS online Por

Os contribuintes que nunca fizeram a entrega da declaração de IRS através dos meios eletrónicos, nomeadamente pelo portal das Finanças, vão receber, em breve, uma carta da Autoridade Tributária a informar que, neste ano, a entrega será feita apenas online. Mais tarde, esses mesmos contribuintes vão receber uma senha para que possam aceder ao portal das Finanças.

2018 é o primeiro ano em que a entrega da declaração de IRS será feita apenas online e, por isso, o Fisco irá informar os contribuintes (que nunca o fizeram) desta obrigação.

De acordo com a edição desta terça-feira do Diário de Notícias, são 280 mil pessoas que, em 2017, entregaram a declaração preenchida manualmente em sede de IRS.

Por isso, os contribuintes que nunca fizeram a entrega online ou que nunca tenham solicitado a sua senha, por outro lado, vão ser informados desta obrigação e também lhes será dada a respetiva senha.

A Autoridade Tributária (AT) terá um funcionário nas repartições de finanças para apoiar as pessoas que nunca o tenham feito e não saibam fazer.

Além disto, é possível que sejam criados postos de apoios em juntas de freguesia mas não só.

A AT também deverá disponibilizar uma linha de chamadas para que se tenha acesso às senhas na hora, no caso dos contribuintes que já não podem esperar que a senha chegue pelo correio.

Nesses casos, de acordo com o Diário de Notícias, a AT avisa que as senhas têm uma validade de cinco dias, pelo que devem depois ser convertidas por umas novas, essas definitivas.

A entrega da declaração de IRS, recorde-se, terá lugar entre 1 de abril e 31 de maio e, de acordo com o Governo, cerca de três milhões de famílias vão ter, neste ano, o IRS já preenchido automaticamente.

