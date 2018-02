Finanças prolongam prazo para validar faturas

As Finanças acabam de revelar que foi prolongado o prazo até sexta-feira para que os contribuintes prestem informações ao Fisco no portal e-fatura para fins de deduções em IRS. O prazo foi alargado face a problemas informáticos no acesso ao portal, ao longo desta quinta-feira.

“Informa-se que foram prorrogados até sexta-feira, dia 16 de fevereiro, os prazos para entrega da declaração periódica de IVA relativa ao 4.º trimestre de 2017, comunicação e classificação das faturas e comunicação do agregado familiar”, explicam as Finanças, em mensagens divulgada no seu portal.

Sobretudo nesta noite de quinta-feira, o acesso ao portal das Finanças estava dificultado.

Agora, a Autoridade Tributária prolonga o prazo em um dia para que seja efetuada validação das faturas pendentes no portal e-fatura, a entrega da declaração periódica de IVA e comunicação do agregado familiar.

