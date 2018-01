Final a quatro da Taça da Liga arranca hoje em Braga

A ‘final four’ da Taça da Liga arranca, nesta terça-feira, em Braga, com Vitória de Setúbal e Oliveirense, da II Liga, a lutarem por uma vaga na final da prova que terá, FC Porto ou Sporting como outro finalista. O arranque do jogo entre sadinos e a equipa da Oliveirense está agendado para as 20h45.

O Vitória de Setúbal, que venceu a primeira edição da prova, chega a esta fase da competição depois de vencer o grupo A, deixando pelo caminho Benfica e Braga, por exemplo.

Já a equipa da Oliveirense, da II Liga, venceu a concorrência no grupo C, onde mediu forças com o Moreirense (detentor do troféu), Vitória de Guimarães e Feirense.

Esta é a 11.ª edição da Taça da Liga que, desde a décima edição, se realiza no formato de ‘final four’ com os quatro finalistas a disputarem o troféu com jogos no mesmo estádio em duas meias-finais.

Os vencedores das meias-finais têm encontro agendado para a final, que se irá realizar no próximo sábado.

Além da meia-final entre Vitória de Setúbal e Oliveirense, FC Porto e Sporting medem forças entre si, nesta quarta-feira.

