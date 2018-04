Motores Filipe Barreiros quer manter ritmo constante no Algarve Por

Depois da estreia na Baja TT do Pinhal, Filipe Barreiros prossegue a sua adaptação ao todo-o-terreno alinhando este fim de semana na segunda prova do campeonato.

Na Baja TT de Loulé o piloto é acompanhado por Jorge Rainha, voltando a alinhar na categoria SSV para procurar melhorar o resultado conseguido na prova da Escuderia de Castelo Branco com um claro objetivo de terminar entre os 15 primeiros.

“Todas as provas serão uma novidade neste ano de estreia mas isso não me intimida. O importante é entrar com confiança e manter um ritmo constante. Se conseguirmos andar tão bem como andámos no segundo dia da Baja do Pinhal estou certo que conseguiremos o objetivo de chegar aos 15 primeiros”, assume Filipe Barreiros.

“Penso que estamos cada vez mais adaptados e a conseguir tirar o melhor partido da máquina. Estou com muita vontade de dar início a mais este aventura”, acrescenta o piloto lisboeta, cada vez mais entusiasmado com a realidade do todo-o-terreno, depois de uma carreira nos circuitos de velocidade.