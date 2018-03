Motores Filipe Albuquerque segundo em Interlagos Por

Fazendo equipa com Rubens Barrichello, Filipe Albuquerque estreou-se no Stock-Car Brasil com um segundo lugar na Corrida de Duplas, realizada este domingo em Interlagos (São Paulo).

O desempenho do piloto de Coimbra confirmou mais uma vez o seu poder de adaptação a qualquer tipo de carro de competição, e também demonstrou que Rubinho estava já plenamente restabelecido de um princípio de AVC registado há cerca de um mês.

A dupla do Chevrolet # 111 fez uma prova a todos os títulos notável, pois apesar de arrancar do terceiro lugar da grelha de partida Albuquerque teve de superar alguns percalços no seu turno de condução antes de entregar o volante a Barrichello.

“Não fui feliz no arranque porque o piloto á minha frente ficou parado e eu preso atrás dele. A chuva veio baralhar um pouco as coisas, mas ainda assim recuperei a posição perdida. Logo depois a pista começa a secar e tive algumas dificuldades com o sobreaquecimento do pneu traseiro. Mas entreguei o carro em terceiro. Perdemos uma posição durante o ‘pit-stop’ que não correu tão bem como esperávamos, mas o Rubinho estava determinado e recuperou duas posições. O carro estava com um andamento excelente e podíamos ter ganho a corrida não fossem estes pequenos problemas. Mas ficámos muito felizes na mesma”, começou por referir Albuquerque.

A satisfação pelo resultado conseguido era notória em ambos os pilotos: “Fiquei com o sentimento de dever cumprido. Apesar de não conhecer o campeonato, nem o carro nem tão pouco a pista, sinto que dei o meu melhor e o resultado foi incrível, sobretudo para o Rubinho que depois daquele problema de saúde estava muito emocionado com este regresso e com este resultado. Foi uma experiência fantástica que não me importava de voltar a repetir”.

Filipe Albuquerque parte agora para os Estados Unidos, onde vai disputar já no próximo fim-de-semana a segunda prova do IMSA Sports Cars Championship; as famosas 12 Horas de Sebring.