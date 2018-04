Motores Filipe Albuquerque satisfeito com testes em Paul Ricard Por

O Campeonato European Le Mans Series está aí ‘à porta’ e Filipe Albuquerque deslocou-se ao sul de França para preparar o arranque daquela competição.

No circuito de Paul Ricard o piloto português participou nos testes que ali tiveram lugar, tripulando um dos Ligier JSP217 da equipa United Autosports, pela qual vai repetir a temporada no ELMS. Um ensaio bastante produtivo, já que Filipe e a formação britânica contaram bom tempo, que manteve seco o traçado do Castellet.

Albuquerque ficou satisfeito com o trabalho realizado, ciente de que a temporada apresenta desafios: “Sei que vamos ter uma época muito disputada, apesar de nestes testes não podermos tirar conclusões definitivas, porque nunca sabemos quem está a esconder o jogo”.

Ainda assim o piloto de Coimbra está otimista: “Fiquei com a certeza que estamos todos muito próximos em termos de andamento e o mínimo erro pode ditar passar de primeiro para décimo. Fiquei com um bom ‘feeling’, e espero que a primeira prova corra bem, embora não possa dar o meu contributo, já que estarei em competição no IMSA. Mas tenho a certeza de que a equipa está preparada para enfrentar a primeira jornada. Apesar de estar distante vou acompanhar o desenrolar da prova”.

De facto Filipe Albuquerque não tem tempo a perder, e depois destes ensaios, que terminou mais cedo, viajou de avião diretamente para os Estados Unidos, onde a temporada do IMSA prossegue já no próximo fim de semana, em Long Beach, Califórnia.