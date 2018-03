Motores Filipe Albuquerque quer repetir êxito Por

Ainda viva na memória, a vitória nas 24 Horas de Daytona é motivadora de Filipe Albuquerque para as 12 Horas de Sebring, a segunda prova do Campeonato IMSA Sportscar.

Dividindo mais uma vez o Cadillac Dpi-V.R. # 5 da Action Express Racing com João Barbosa e Christian Fittipaldi, o piloto de Coimbra vai para a corrida do próximo fim de semana também animado com os resultados conseguidos no traçado do centro da Florida nos anos anteriores, quando foi terceiro em 2016 e segundo em 2017.

O objetivo agora é subir mais um lugar no pódio: “Mais motivados seria impossível. Chegamos a Sebring depois de uma vitória e de um teste muito positivo. O nosso Cadillac vai sofrer alguns ajustes em termos de ‘balance of performance’, nomeadamente mais 10 quilos e uma redução de potência, mas isso não nos assusta, aliás, só nos foca ainda mais”.

Numa prova que conhecem bem, Filipe considera que o trabalho de equipa vai dar os seus frutos: “Temos um excelente equipa, um excelente conjunto de pilotos e um carro que já provou aguentar a maior das provações, logo não há nada a temer. Somente respeitar os adversários e ir à luta”, rematou o piloto português confiante em mais um excelente resultado.

A corrida vai arrancar no sábado pelas 10.30h, 14.30h hora portuguesa.