Motores Filipe Albuquerque com qualificação complicada Por

O oitavo lugar da grelha de partida para as 12 Horas de Sebring, segunda prova do IMSA Sportscar, espelham as dificuldades sentidas por Filipe Albuquerque na qualificação.

O piloto português debateu-se com problema na estabilidade da traseira do Cadillac DPi # 5 da Acttion Express Racing ao longo de toda a sessão, à imagem do que já tinha sucedido nos treinos livres, e os tempos acabaram por refletir isso mesmo.

No final da qualificação Albuquerque mostrou-se naturalmente desiludido: “Começámos mal e acabámos mal. Fomos directos para a qualificação sem sequer treinar. Fiz a minha melhor volta logo no início do cronometrado e daí em diante foi sempre a piorar. Algo se passa no carro e vamos ter de perceber o quê para termos hipótese de progressão na corrida. A equipa vai dar o seu melhor. Espero que encontrem o problema é que se consiga solucionar. Acredito que sim”.

Apesar de tudo a prova é extensa, e em provas de resistência nada está perdido, pelo que o piloto de Coimbra mantém a esperança num bom resultado: “12 horas de corrida é muito tempo e tudo pode acontecer. Não estamos bem mas nada está perdido”.