Motores Filipe Albuquerque parte de terceiro em Interlagos Por

Mais uma vez Filipe Albuquerque provou a sua grande capacidade a novas realidades e máquinas ao conseguir garantir a terceira posição da grelha de partida para a corrida de duplas do Stock-Car Brasil.

O piloto de Coimbra, vencedor da recente edição das 24 Horas de Daytona, foi mesmo o melhor estreante na disciplina, mostrando a sua rapidez no traçado de Interlagos, tirando o máximo do Chevrolet # 111 que divide com o ex-Fórmula 1 Rubens Barrichello.

Face ao seu desempenho, e também à experiência do seu companheiro de equipa, Albuquerque está confiante para a corrida de domingo: “Acredito que vamos não só fazer uma boa prova, como também que conseguiremos uma boa classificação. Depois do terceiro lugar da grelha gostava de terminar a prova de estreia no pódio, mas não posso menosprezar a qualidade e experiência dos nossos adversários”.

“Independentemente do que venha a acontecer, espero tirar o melhor partido desta oportunidade e acima de tudo divertir-me enquanto estiver ao volante”, acrescenta o piloto português, que esta época está concentrado em lutar pelo título no campeonato norte-americano IMSA Sportscar.