Motores Filipe Albuquerque já está em Long Beach Por

Muitos chamam-lhe o ‘Mónaco’ norte-americano, a verdade é que o traçado de Long Beach é sempre um momento especial no calendário dos campeonatos IMSA e IndyCar.

Filipe Albuquerque já está na cidade portuária do sul da Califórnia para disputar a terceira prova do campeonato norte-americano de resistência aos comandos do Cadillac DPi # 5 da Action Express Racing, que mais uma vez vai dividir com João Barbosa. O objetivo da dupla portuguesa é a vitória, que não puderam discutir na corrida anterior em Sebring.

“Sempre foi um sonho para mim correr em Long Beach. Finalmente vou realizá-lo e com a certeza que podemos ser bem sucedidos. É uma pista citadina com características técnicas que me agradam bastante. Estou muito entusiasmado sobretudo porque sei que temos um carro fantástico”, afirma Albuquerque antes do desafio californiano.

“Vamos lutar pela vitória sem qualquer dúvida, mas se por alguma razão isso não for possível a meta é somar o maior número de pontos que nos permitam subir posições na tabela classificativa”, refere o piloto de Coimbra, que entra já em ação esta sexta-feira para participar nos treinos, sendo que a qualificação terá lugar no mesmo dia e a corrida no sábado.