Economia Filial brasileira da EDP passa a deter 19,62 por cento da Centrais de Santa Catarina Por

A EDP – Energias do Brasil passou a deter 19,62 por cento da Centrais Elétricas De Santa Catarina depois de ter investido 13 milhões de euros na compra de mais de 1,9 milhões de ações da empresa brasileira, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje enviado à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP – que detém 51 por cento da EDP – Energias do Brasil – precisa que a filial brasileira investiu 53,7 milhões de reais (cerca de 13 milhões de euros) na compra de 1.990.013 ações preferenciais da Centrais Elétricas De Santa Catarina (CELESC) a 27 reais cada uma.

A EDP indica ainda que com esta aquisição, que será efetivada em 02 de maio, a EDP, Energias do Brasil passa a deter um total de 2.427.820 ações preferenciais, que somadas a 5.140.868 ações ordinárias, representam 19,62 por cento do capital social da CELESC.

A operação foi concretizada num leilão de oferta pública voluntária para aquisição, cujo resultado foi hoje divulgado.

A EDP – Energias do Brasil manterá o mercado devidamente informado sobre todo e qualquer desenvolvimento relativo à Oferta Pública de Aquisição (OPA), refere ainda o comunicado da EDP.