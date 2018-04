Nacional Filha de Jorge Mendes sedutora num cenário paradisíaco Por

A filha de um dos mais importantes empresários de futebol, Jorge Mendes, mostrou que, tal como o pai, também ela é um fenómeno, desta vez nas redes. Marisa voltou a mostrar o seu corpo de modelo com uma fotografia repleta de sensualidade. Veja.

De férias em Bali, Marisa Mendes começou as celebrações pascais deste domingo com uma fotografia paradisíaca e ousada.

A mulher que gere as redes sociais de Cristiano Ronaldo mostrou que também ela é um fenómeno, com um momento onde surge de fato de banho ‘transparente’, expondo sobejamente as suas ‘curvas’.

Os mais de 175 mil seguidores de Marisa Mendes perderam-se em elogios.

Veja a fotografia.

Into the blue 🦋💦💙 Uma publicação partilhada por MARISA MENDES 🥀 (@_marisa_mendes) a 1 de Abr, 2018 às 5:04 PDT

