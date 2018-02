Filha de Alexandra Lencastre em espectáculo com cenas ousadas

Margarida Bakker tem ganho protagonismo no meio artístico nacional como Carlota, a amante de Werther. Na peça, criada a partir da obra de Goethe, a filha de Alexandra Lencastre protagoniza uma história que envolve sexo, drogas e rock & roll.

Je suis Werther, uma adaptação de Fernando Pinto do Amaral do icónico Os sofrimentos do jovem Werther (de Goethe), encontra-se em exibição no Teatro da Comuna.

Quem vê o espectáculo e procura saber mais sobre a jovem que interpreta Carlota tem-se espantado ao descobrir que Margarida Bakker é filha de Alexandra Lencastre e de Piet Hein Bakker.

Margarida Bakker, quase a fazer 22 anos, encontra-se a terminar a licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema, mostrando ter herdado da mãe os genes da representação.

