Desporto Figo triste com desconfianças no futebol português Por

Antigo capitão da Seleção Nacional e um dos embaixadores do desporto português pelo mundo, Luís Figo olha com tristeza a desconfiança que reina no futebol nacional. “Não deixa uma boa imagem”, admite.

É um dos rostos mais reconhecidos internacionalmente e que ajudou a projetar a imagem do futebol português no exterior mas, agora, Luís Figo olha com mágoa para as polémicas e desconfianças que reinam no desporto nacional.

Por isso, Figo pede aos agentes desportivos que se foquem “no que é realmente importante” e que possam “produzir coisas positivas”.

Ainda assim, o antigo capitão da Seleção Nacional, em declarações recolhidas pela Renascença, entende que estas situações “não acontecem só em Portugal”.

Numa altura em que o campeonato está ao rubro, com FC Porto, Benfica e Sporting em luta pela conquista do título dentro das quatro linhas, fora delas as polémicas têm sido várias, desde casos de justiça, declarações inflamadas, suspeitas de trocas de dinheiro e desconfianças várias.

Recentemente, Luís Castro, treinador do Desportivo de Chaves, deixou uma reflexão que se tornou viral face ao estado atual do futebol em Portugal.

“No futebol português, preside princípio de que isto é tudo uma cambada de desonestos. Se perdemos por três, quatro ou cinco, estamos vendidos não sei a quem. Se ganhamos, estamos comprados não sei por quem”, lamentou o técnico.

