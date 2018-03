Desporto FIFA aprova utilização do vídeoárbitro no Mundial’2018 Por

A FIFA aprovou este sábado, por unanimidade, o recurso ao sistema de vídeoárbitro no Mundial’2018, na Rússia.

De acordo com o The Independent, o próximo Mundial’2018, a realizar-se na Rússia, com início no mês de junho, contará com o sistema de vídeoárbitro.

Apesar da notícia avançada, a decisão oficial apenas deverá ser tomada a 16 de março, aquando do Conselho da FIFA, a realizar-se em Bogotó, capital da Colômbia.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, já havia afirmado que esta tecnologia deveria estar presente na maior competição de seleções, de forma a minimizar os erros das equipas de arbitragem e permitir-lhes a rever as decisões preponderantes no desenrolar das partidas.

Recorde-se que o Mundial’2018 se inicia a 14 de junho, com Portugal a dividir o grupo com Espanha, Irão e Marrocos.

A Seleção Nacional entra em campo no dia 15, frente a Espanha.

