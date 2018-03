Nacional José Fidalgo afastado pela Globo… sem direito a vingança Por

A TV Globo decidiu afastar o ator José Fidalgo, que participava na telenovela ‘Deus Salve o Rei’. A personagem ‘Constantino’, que o português interpretava, vai ser eliminada do enredo, depois de, na versão original da história, estar previsto regresso para uma vingança.

Não se pode dizer que a primeira participação de José Fidalgo na telenovela da TV Globo tenha sido feliz.

De acordo com o site Extra, que é propriedade daquela estação televisiva brasileira, há uma alteração no enredo que determina o afastamento do ator português.

“José Fidalgo está fora de ‘Deus Salve o Rei’. O português, anunciado com o maior estardalhaço, foi dispensado da novela por causa das mudanças na trama”, escreve o Extra.

‘Constantino’, a personagem que Fidalgo interpretava, saiu do enredo no passado mês de fevereiro, sendo que iria regressar, para uma vingança.

Mas José Fidalgo não é o único a ser prejudicado pelas alterações na novela, feitas para “aumentar a audiência”.

Também Bruna Marquezine, que interpretava ‘Catarina’, foi afastada.

