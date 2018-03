Insólito Festa de casamento num clube de swing Por

Acabou em lágrimas, à porta de uma casa de swing, a festa de casamento de um casal britânico. A comemoração não terá corrido como esperado.

Cat e Mark entenderam ser uma boa opção festejar o casamento numa casa de swing junto de outros casais, colegas, amigos, conhecidos e até desconhecidos.

Só que a festa acabou mais cedo do que, porventura, estava previsto e com lágrimas.

Jardineiro de profissão, Mark, de 45 anos, saiu do estabelecimento durante a madrugada, enquanto que a mulher, de 43, chorava na rua e segurava o vestido de noiva (seguidamente foi levada pelos funcionários da casa de swing para um hotel).

O caso aconteceu na última sexta-feira, no clube Xtasia, em West Bromwich.

De acordo com declarações de um participante no swing, “a noite toda foi completamente surreal”.

“Pessoalmente, não me via a ter uma comemoração de casamento assim com estranhos. Se eu estivesse com alguém, ficaria com ciúmes. E se realmente existisse amor, não gostava de partilhar uma pessoa dessa forma. Mas as pessoas são diferentes”, explica uma testemunha à imprensa britânica.

“No final da noite, o noivo Mark voltou ao hotel com os amigos e a Cat foi levada de volta pela equipa do clube Xtasia”.

Um funcionário de um hotel próximo explicou que esta situação “não surpreende”.

“Já vimos tudo. Nada nos surpreende agora.”

A insólita comemoração acabou de forma… pouco comum para uma noite de núpcias.

Noiva a chorar, noivo a sair de lata na mão

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar