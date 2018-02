Fórmula 1 Ferrari SF71H já rodou em Barcelona Por

Depois de Haas, Sauber e Renault foi a vez do novo monolugar da Ferrari ir para pista no Circuito da Catalunha-Barcelona. Um ‘shakedown’ ao SF71H para filmagens, à imagem do que outras formações da Fórmula 1 fizeram.

No traçado catalão foi Kimi Raikkonen a tripular o novo ‘cavallino rampante’, para umas primeiras voltas para verificar se todos os sistemas funcionavam antes do verdadeiro teste que começa esta segunda-feira. Ocasião também para as primeiras fotos do novo Ferrari em ação, depois da apresentação estática em Maranello.

Enquanto ‘Ice Man’ rodava em pista Sebastian Vettel aproveitava para fazer algumas referências à temporada que se avizinha. Para o alemão “a Mercedes continua a ser a referência, mas não penso que estejamos a ‘correr por fora’”.

Contudo Vettel vai dizendo que não é claro quais dos outros carros podem estar na disputa das vitórias: “Podemos ver pelas apresentações dos outros carros e questionar os designers para perceber a sua opinião. Mas ainda é cedo para julgar. A qualidade e o ângulo das fotos joga um grande papel nisto, por isso só vou fazer um primeiro julgamento nos testes. Mas até agora não vimos nada nos outros que nos preocupem”.