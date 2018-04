Motores Ferrari confirma formações de pilotos para Le Mans Por

Sem surpresas a Ferrari anunciou os contornos da sua participação na próxima edição das 24 Horas de Le Mans, que se disputará a 16 e 17 de junho.

A marca italiana, que mais uma vez alinhará com os Ferrari 488 GTE inscritos pela AF Corse, designou os campeões do Mundo em título, James Calado e Alessandro Pierguidi para o carro # 51, onde serão acompanhados por Daniel Serra, vencedor da prova em 2017 e companheiro de equipa de Pedro Lamy nas 24 Horas de Daytona e 12 Horas de Sebring deste ano.

No carro # 71 estarão Sam Bird, Davide Rigon e Miguel Molina, à imagem do que sucedeu no ano passado, enquanto no # 52 alinharão Toni Vilander, Antonio Giovinazzi e Luis Filipe ‘Pipo’ Derani. Estes dois últimos são as novidades na equipa de Amato Ferrari, com o italiano a vir da Fórmula 1, onde é terceiro piloto da Sauber, e o brasileiro da IMSA, onde ganhou recentemente Sebring aos comandos de um Nissan DPi da ESM.