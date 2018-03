Desporto Fernando Madureira absolvido no caso dos cânticos Por

O líder dos Super Dragões foi absolvido no processo dos cânticos que envolvem a Chapecoense e o Benfica. O tribunal não deu como provado que Fernando Madureira tenha cantado com a claque, ou incentivado aquele comportamento.

O Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto decidiu ilibar Fernando Madureira, nesta segunda-feira, no caso dos cânticos em que os Super Dragões aludem à queda do avião da Chapecoense e manifestam o desejo de que o aparelho transportasse a equipa do Benfica.

“Ai quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica”, cantaram os Super Dragões, em abril do ano passado, durante uma partida das modalidades do clube azul e branco.

Fernando Madureira tinha sido condenado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude a uma multa de 2600 euros. Com esta decisão do tribunal, essa condenação fica sem efeito.

