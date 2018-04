Motores Fernando Batista e 60 anos de dedicação ao automobilismo Por

Se há figura incontornável nas agremiações ligadas ao automobilismo português a norte ela é Fernando Batista, nome que quase se confunde com o do Targa Clube, A comemorar o seu 80º aniversário, foi agora homenageado no Porto, de onde é natural.

Fernando Batista tornou-se conhecido pelos seus feitos ao volante, em especial dos Mini, e também como ‘braço direito’ de César Torres, antigo presidente do Automóvel Clube de Portugal e da antiga Comissão Desportiva Nacional, agora Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Foto: João Raposo

Muitas vezes controverso, mais pelo facto de ser uma pessoa direta e ‘sem papas’ na língua, Fernando Batista organizou provas e criou uma família de pilotos. O seu irmão João também competiu, o mesmo acontecendo com o seu filho Nuno e os seus sobrinhos João Miguel e Pedro Batista.

Quem não se lembra do saudoso Rali Sopete/James que em tempos ‘abria’ o calendário nacional de ralis? Esses e outros eventos da história do automobilismo fizeram parte da vida desportiva de Fernando Batista, que agora foi homenageado com uma exposição fotográfica no Instituto Superior de Engenharia do Porto. O Targa Clube, que comemora 51 anos, confunde-se com a sua vida, pois faz parte da sua Direção há quatro décadas.