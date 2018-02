Fórmula 1 Fernando Alonso sai de pista no começo dos testes de pré-temporada da F1 Por

Não teve consequências, é algo perfeitamente quando se está a conhecer os limites a um novo monolugar, mas aconteceu a Fernando Alonso, que perdeu o controlo do seu McLaren MCL33 no começo dos testes de pré-temporada de F1 em Barcelona.

Pelas imagens percebe-se que a saída de pista para a gravilha numa das escapatórias do Circuito da Catalunha não foi grave e também não terá causado muitos estragos no novo carro da equipa de Woking. Mas percalços deste provocam sempre incómodos no programa pré-definido, já para não falar na interrupção da sessão, afetando também o trabalho no primeiro dia destes ensaios, marcado pelo ‘batismo’ de pista ‘à séria’ para os novos carros de F1.

As imagens do despiste de Alonso.