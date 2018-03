Fórmula 1 Fernando Alonso espera marcar bons pontos no domingo Por

Apesar de não ter conseguido chegar à terceira sessão de qualificação do Grande Prémio da Austrália, Fernando Alonso espera conseguir bons pontos na primeira corrida da época de Fórmula 1.

O espanhol vai largar da 11ª posição da grelha de partida, à frente do seu companheiro de equipa na McLaren Stoffel Vandoorne, mas mostra-se satisfeito com a sua performance e bastante otimista para a prova de domingo: “Mereci estar no 11º lugar hoje, o que ainda é um bom resultado na minha opinião. A performance do carro tem sido boa ao longo do fim de semana”.

“Obviamente viemos dos testes de inverno a querer saber exatamente onde estávamos em termos de andamento comparados com os nossos opositores, e percebemos que o carro estava bem equilibrado e competitivo desde o primeiro treino livre – especialmente nas condições húmidas desta manhã (terceiro treino livre). Penso que é uma boa base para o resto da época, apesar do resultado de hoje”, enfatiza Alonso.

O piloto asturiano sublinha que pontuar é o objetivo para a corrida, ainda que não antecipe quantos pontos pode vir a conseguir: “Penso que o ritmo da corrida será melhor do que o da qualificação, pois foi isso que vi na sexta-feira. E a posição de hoje é um pouco mais baixa do que a performance que temos no carro, porque não melhorei o tempo por volta. Penso que no ano passado vimos sete abandonos aqui, por isso suspeito que os carros que vimos na frente talvez não termine todos. Há batalhas interessantes à nossa frente, por isso precisamos de estar calmos, concentrados, terminar a corrida e com a performance que o carro tem conseguiremos bons pontos”.