Fernando Alonso deverá ir a Le Mans mas não a Indianápolis

Apesar de em 2017 ter causado grande alarido ao estrear-se nas 500 Milhas de Indianápolis, Fernando Alonso deu indícios de que não o fará este ano, preferindo alternar o seu programa de Fórmula 1 com a McLaren com as participações nas 24 Horas de Daytona e em Le Mans, na sua tentativa de conseguir a famosa ‘triple crown’ – ganhar o GP de Mónaco, as Indy 500 e Le Mans.

O espanhol falou dos seus planos fora da F1 durante o ‘Roar Before the Rolex 24’ – os testes de preparação para as 24 Horas de Daytona, onde vai tripular um Ligier LMP2 da equipa United Autosports.

Alonso, que em novembro passado testou um Toyota LMP1 no Bahrain – pensando já em Le Mans –, referiu em Daytona que a McLaren e a F1 é a sua prioridade em 2018, ainda que as duas maiores provas de resistência sejam um complemento importante: “Obviamente que o principal foco e prioridade para mim é a Fórmula 1 e ganhar um terceiro campeonato. Este ano com a McLaren tenho uma boa oportunidade para mostrar quanto boa é a equipa e com o motor Renault poderemos voltar aos lugares de topo. Esse é o foco principal é no que se baseia a minha preparação”.

“Correr em algumas prova icónicas durante a época e não perturbar a F1 é também o plano. E fazer a corrida (Daytona) é de certa forma um primeiro passo nos campeonatos de resistência e como estas corridas são fazem-me apreciá-las; espero ter uma resposta positiva. Depois de 24 horas aqqui em Daytona vão-me dar uma melhor compreensão destas disciplinas. As 24 Horas de Le Mans e a Triple Crown são outro objetivo, por isso se puder encaixar nas 24 Horas de Le Mans este ano perfeito, pois não fazer este ano as Indy 500”, garantiu Alonso.

O espanhol explicou que há vários aspetos a perceber e nuances a assimilar nas provas de sport-protótipos a bordo do Ligier # 23 JS P217 da United Autosports. Também acresce o facto de que Alonso nunca competiu de noite, nem nunca entrou numa corrida com várias categorias simultaneamente em pista.

Mas o piloto de Oviedo mostra-se confiante: “O objetivo é o mesmo de Indianápolis. Preciso de aprender e várias técnicas de condução, aprender com os especialistas de corridas de resistência a ser um melhor piloto. É a primeira vez que faço uma corrida de resistência, a primeira vez num protótipo, a primeira vez a correr à noite e com carros de GT ao meu redor. Há muitas coisas novas, mas passo a paço vou lá chegar; é um grande desafio mas estou pronto para o desfrutar”.