Motores Fernando Alonso confirmado com a Toyota em Le Mans Por

Apesar do mau resultado conseguido na sua estreia nas 24 Horas de Daytona, Fernando Alonso viu confirmada a sua participação nas 24 Horas de Le Mans aos comandos de um dos protótipos LMP1 da Toyota.

No fundo tratou-se da confirmação daquilo de que já se falava há algum tempo, sendo que a participação na maior prova norte-americana de resistência era só um ‘ensaio’ para a deslocação à ‘clássica’ francesa da disciplina aos comandos de um protótipo da categoria principal.

Zak Brown, o homem que colocou Alonso nas 500 Milhas de Indianápolis de 2017 e fez o mesmo nas 24 Horas de Le Mans, é também o grande impulsionador da presença do asturiano na prova francesa do Campeonato do Mundo, formalizando agora essa participação através de um comunicado da McLaren. No entanto a equipa de Woking precisa que “a McLaren e Fernando estão inteiramente de acordo que a Fórmula 1 se mantêm como a sua prioridade absoluta”.

“Nunca escondi o meu objetivo de conseguir a ‘Triple Crown’ do automobilismo – o Grande Prémio do Mónaco, as Indy 500 e as 24 Horas de Le Mans. Tentámos a Indy 500 no ano passado, mas não correu bem. Este ano, graças à McLaren, vou tentar a vitória em Le Mans. É um grande desafio – muitas coisas podem correr mal – mas estou pronto e impaciente por me bater”, afirma Alonso.

O espanhol adianta também: “O meu acordo para participar no WEC foi possível graças ao bom entendimento e à boa relação que tenho com a McLaren, e estou muito contente que tenham percebido o que significa para mim. De qualquer forma este desafio não me vai privar do meu primeiro objetivo principal na Fórmula 1 com a McLaren. Em 2018 o meu objetivo é ser competitivo em cada grande prémio e estou empenhado para o ser”.

De referir que Alonso experimentou o Toyota TS050 Hybrid durante os testes de ‘rookies’ no Bahrain, em novembro passado, antes de alinhar nas 24 Horas de Daytona no passado fim de semana aos comandos de um Ligier JS P217 da United Autosports (de Zak Brown) e ter terminado apenas na 38ª posição.