Nas Notícias 'Félix' vem aí e deixa Portugal em alerta de mau tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca seis distritos de Portugal continental sob aviso laranja devido à previsão de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoadas. Também a Madeira está com aviso laranja, nesta sexta-feira, onde é de esperar um agravamento das condições climatéricas.

Os especialistas do tempo antecipam chuva com intensidade ao longo do dia, acompanhada de ventos fortes e queda de neve nas terras altas.

Os aguaceiros podem ser acompanhados, por vezes, de granizo e trovoada.

Por isso, o IPMA coloca seis distritos do continente sob aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de quatro).

Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu são os distritos assinalados com aviso laranja, nesta sexta-feira.

Quanto a Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro vão estar sob aviso amarelo até sábado pela manhã.

Proteção Civil emite alerta por causa da depressão ‘Félix’

Além disso, os especialistas da meteorologia alertam para a agitação marítima que tem obrigado a cautelas redobradas.

Por causa do mau tempo, que se irá agravar nas próximas horas e dias, a Proteção Civil já emitiu um alerta para risco de cheias e queda de árvores.

Por via da passagem da depressão ‘Félix’ por Portugal, a Proteção Civil recomenda que se tomem “comportamentos adequados” de modo a reduzir o “efeito do mau tempo na normalidade de vida das pessoas, designadamente nas zonas historicamente mais vulneráveis do território”.

