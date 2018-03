Motores António Félix da Costa motivado e preparado para o México Por

Depois de ter pontuado em duas provas, António Félix da Costa vai para a próxima prova de Fórmula E, no México, motivado e preparado fisicamente.

A época do piloto português começou de forma positiva, com a sexta posição em Hong Kong, depois só conseguiu voltar aos pontos no Chile, onde foi nono. O andamento demonstrado ainda não foi expresso em resultados, mas demonstra uma evolução na performance da equipa MS&AD Andretti. Terminar consistentemente nas posições da frente continua a ser um objetivo.

Para a quinta corrida da época, que se disputa no próximo fim de semana na Cidade do México, Félix da Costa mostra-se otimista: “Estou muito motivado, pois tenho conseguido treinar bem a parte física no ginásio e também a trabalhar bastante com a equipa no simulador, de forma a preparar a corrida”.

“Também tenho percebido que a BMW está a preparar ao detalhe a sua entrada na Fórmula E, por isso este ano é fundamental recolher toda a informação para começarmos já no carro para a temporada cinco da Fórmula E, altura em que a equipa passará a ser oficialmente BMW”, acrescenta o piloto de Cascais.

A prova disputa-se no Autódromo Hermanos Rodriguez – a mesma que serve de cenário para o Grande Prémio do México de Fórmula 1, mas numa versão encurtada – e terá um total de 47 volyas. É transmitida em direto pelo Eurosport a partir das 22h00 de sábado.