Félix da Costa arranca de segundo na Cidade do México

António Félix da Costa esteve em grande destaque na qualificação para a quinta prova do Campeonato FIA da Fórmula E, que se disputa este sábado no Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México.

Depois de ter realizado o terceiro melhor tempo na Q1 – onde foi o mais rápido do seu grupo –, onde Sebastien Buemi foi o mais veloz o piloto português da MS&AD Andretti deu o tudo por tudo na ‘Super-pole’ – disputada com a pista mais lenta, o que significou tempos superiores aos melhores da Q1 – acabando por fazer uma volta que o deixou a 0,207s de Felix Rosenqvist. O suficiente para lhe dar o segundo tempo, garantindo assim um lugar na primeira fila, naquela que foi a sua melhor qualificação da temporada.

O sueco da Mahindra garantiu a ‘pole position’ com uma volta em 1m01,645s, tempo que Buemi não conseguiria bater, conseguindo apenas o quinto registo, a 0,865s de Rosenqvist. Isso significa que o suíço da Renault eDams irá arrancar do quarto lugar da grelha de partida, ao lado de Oliver Turvey, beneficiando do facto de Alex Lynn, o autor do terceiro registo, perder 10 lugares na grelha de partida por via da troca da caixa de velocidades do monolugar da DS Virgin. Um castigo que também foi aplicado ao seu companheiro de equipa, Sam Bird, pelo mesmo motivo.

A prova disputa-se no Autódromo Hermanos Rodriguez – a mesma que serve de cenário para o Grande Prémio do México de Fórmula 1, mas numa versão encurtada – e terá um total de 47 volyas. É transmitida em direto pelo Eurosport a partir das 22h00 de sábado.

Resultado da qualificação

1º Felix Rosenqvist (Mahindra) 1m01,645s

2º António Félix da Costa (MS&AD Andretti) 1m01,852s

3º Alex Lynn (DS Virgin) 1m02,014s

4º Oliver Turvey (NIO) 1m02,172s

5º Sebastien Buemi (Renault eDams) 1m02,510s

—- (tempo de corte)

6º Daniel Abt (Audi Sport Abt) 1m01,885s

7º Jean-Eric Vergne (Techeetah) 1m01,962s

8º Nelson Piquet Jr (NIO) 1m01,964s

9º Sam Bird (DS Virgin) 1m02,007s

10º Nick Heidfeld (Mahindra) 1m02,023s