Felipe Massa lamenta ausência de brasileiros na F1

Felipe Massa foi o último piloto brasileiro a competir na Fórmula 1, deixando a Williams no final da época passada, e o piloto de São Paulo lamenta que pela primeira vez em décadas o Brasil não tenha um único piloto na disciplina máxima do automobilismo.

Mostrando-se “desilududo”, Massa diz que o seu país faz parte do DNA da F1, depois de nomes como Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi yerem deixado a sua marca. O antigo piloto da Williams e da Ferrari diz mesmo que isso o deixa preocupado: “Preocupa-me que não haja sinais de que outro piloto surja a qualquer momento dentro de pouco tempo. A situação económica no Brasil tem muito a ver com o que se passa mas não é o único problema”.

Para Felipe Massa há outros fatores a concorrerem para que não surjam novos valores para a F1 no seu país, apontando o dedo à estrutura do automobilismo vigente no Brasil: “Não há nada que os prepare para ir do karting para os monolugares e não há campeonato nacional que os prepare para a Europa, que continua a ser o sítio que oferece mais oportunidades de progredir. Hoje vemos Fórmula 4 em muitos países. Penso que o Brasil precisa de um campeonato desse tipo. Temos um novo presidente na Federação de Automobilismo Brasileira, por isso espero mesmo que ele dê novo ímpeto para que surjam novos valores”.