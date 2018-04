Insólito Felipe andava em campo com camisola de… Soares Por

Não é comum um jogador profissional andar em campo com uma camisola errada mas pode acontecer e… aconteceu, nesta quarta-feira, com o brasileiro Felipe, do FC Porto, que estava no duelo contra o Sporting com a camisola de… Soares.

O árbitro Jorge Sousa percebeu o erro e mostrou amarelo a Felipe, obrigando o jogador a trocar de camisola.

De acordo com o regulamento, os jogadores são obrigados a estar em campo com a camisola correspondente ao número com o qual estão inscritos na competição.

O número deve estar visível quer nas costas da camisola, quer nos calções.

A questão do nome é diferente, ainda que qualquer alteração tenha de ser pedida autorização às entidades que gerem o futebol.

