“Federação não mostra qualquer coragem em agir e castigar”, diz Bruno de Carvalho

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, teceu esta sexta-feira duras críticas às federações portuguesas de atletismo, patinagem e futebol. Esta última “não mostra qualquer coragem em agir e castigar”, e é acusada de “fechar os olhos aos casos Vouchers, E-mails e E-Toupeira”.

Bruno de Carvalho lançou duras críticas às federações portuguesas do desporto, com uma publicação nas redes intitulada de “as federações… as benditas federações”.

“A Federação Portuguesa de Futebol fecha os olhos aos casos Vouchers, E-mails, E-Toupeira. Não mostra qualquer coragem em agir e castigar, de forma exemplar, quem denigre o futebol português com estas práticas”, escreveu o líder leonino.

Além das críticas à federação, também a Liga Portuguesa foi alvo de críticas, com Bruno de Carvalho a escrever que esta, “que quando crescesse queria ser a Federação” parece “cada vez mais um desfile da Miss Mundo”.

“A Liga, que quando crescesse queria ser Federação, para além de, na pessoa do seu presidente, ter dado os parabéns ao benfica quando este ‘furou’ um acordo feito na Liga fechando um negócios de direitos televisivos com a NOS, e de se ter demonstrado, por email, ‘solidário’ com o Benfica no caso e-mails, pede agora o que não tem: bom senso e fairplay. A Liga, com um presidente que já não o é e um G15 cheio de interesses e vaidades, parece cada vez mais um desfile da Miss Mundo”.

A acompanhar as palavras, Bruno de Carvalho acrescentou o vídeo da música ‘doidas andam as galinhas’, do Avó Cantigas, depois de também criticar a Federação Portuguesa de Atletismo e de Patinagem.

“A Federação Portuguesa de Atletismo naturalizou à pressa um atleta para poder ser usado pelo benfica alegando “motivos de interesse superior nacional”. O atleta está naturalizado, já compete pelo benfica, mas não pode competir por Portugal. A Federação Portuguesa de Patinagem castigou Pedro Gil em 28 dias (?!) na sequência de um lance com o atleta mais trauliteiro e provocador do hóquei: Nicolia. Numa fase importante, a Federação dá um reforço de peso aos nossos rivais”.

A concluir, o líder leonino escreve que “no final do dia a culpa é sempre de Bruno de Carvalho”.

