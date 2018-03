Desporto FC Porto vence clássico e foge ao leão (2-1) Por

O FC Porto venceu o Sporting, por 2-1, no clássico desta sexta-feira, no Estádio do Dragão, e estabeleceu a diferença para os leões em oito pontos.

As expectativas de um clássico ‘quente’ e discutido com intensidade ficaram concretizadas nos primeiros 10 minutos da partida, com as duas equipas aguerridas na discussão pela posse de bola.

Começou melhor o FC Porto, com Marega a ser a principal personagem de um filme que começou sem grandes efeitos dos leões. Nos instantes iniciais, o maliano enviou uma bola ao ferro e viu, no mesmo lance, Alan Ruiz tirar-lhe o golo em cima da linha de baliza.

A resposta do leão não se fez tardar, que encontrou em Bruno Fernandes o comandante de um barco que andou à deriva nos instantes iniciais, face à pressão portista.

Contudo, o médio português – que começa a justificar uma presença no Mundial’2018 – organizou o ataque verde e branco e teve nos melhores lances do Sporting nesse período.

O marcador ainda mostrava uma igualdade sem golos quando o juiz da partida, Artur Soares Dias, foi obrigado a recorrer às imagens para ajuizar um lance na grande área portista, com o Sporting a pedir grande penalidade sobre Doumbia.

Dissipadas as dúvidas, o FC Porto cavalgou rumo às redes de Rui Patrício, tendo chegado ao primeiro tento aos 28 minutos, fruto de um golo de Marcano após assistência de Herrera.

Aquilo que parecia um revés na estratégia do leão acabou por se verificar numa ‘aposta ganha’. Doumbia foi forçado a abandonar o relvado por lesão, com Rafael Leão a entrar em campo e a restabelecer a igualdade dois minutos depois, a escassos segundos do apito para o descanso.

A toada da etapa complementar foi em tudo idêntica aos primeiros 45 minutos, com os dragões a entrarem mais fortes após o descanso.

Aos quatro minutos da segunda parte, após um lance de Gonçalo Paciência, Brahimi colocou o FC Porto novamente em vantagem, fixando o resultado final.

Seguiram-se lances de perigo junto das duas balizas, com Marega a ficar perto do 3-1, enquanto Montero viu o empate ser negado por uma enorme defesa de Casillas.

A dois minutos dos 90, destaque para um grande passe de Rúben Ribeiro que Rafael Leão não conseguiu aproveitar.

Com este resultado, o FC Porto consolida a liderança da Liga, agora com oito pontos de vantagem sobre o Sporting, que pode ver o Benfica isolar-se na segunda posição, caso vença amanhã o Marítimo, no Estádio da Luz.

Veja os golos do encontro.

Veja o resumo: