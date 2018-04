Benfica FC Porto vence Benfica (1-0) e recupera liderança Por

O FC Porto recuperou a liderança da Liga ao vencer o Benfica, no Estádio da Luz, por 1-0, com um golo de Herrera em cima do apito final. Veja o golo.

Com Jonas a ser a principal ausência no onze encarnado e Marega a surpresa da turma de Sérgio Conceição, o clássico entre os dois primeiros classificados começou morno em oportunidades, mas com um ritmo alto e muito discutido.

A primeira ocasião que levantou os adeptos aconteceu aos 22 minutos, quando Cervi conseguiu ultrapassar a defesa portista e, já dentro da área, rematou para defesa apertada de Casillas. Na resposta, foi Soares quem teve nos pés uma boa oportunidade, idêntica à dos encarnados, mas com o mesmo efeito.

Apesar do ascendente encarnado, a disputa pela posse de bola foi uma guerra constante durante os primeiros 45 minutos, com as equipas a criarem perigo especialmente de bola parada.

Já em cima do apito para o descanso, o jogo ficou partido, com lances de perigo para os dois lados. Para o FC Porto, Ricardo Pereira e Marega não conseguiram acertar no alvo. Pelo meio, foi Pizzi a desperdiçar uma ocasião flagrante, na cara de Casillas, a permitir a defesa do guardião portista.

A etapa complementar mostrou um FC Porto mais atrevido, com os primeiros 20 minutos a serem de enorme discussão mas apenas com um remate perigoso, por Brahimi.

Balanceados para o ataque, os ‘dragões’ foram obrigados a recorrer muitas vezes à falta para travar os contra ataques encarnados, com vários jogadores a serem admoestados com o cartão amarelo.

A sensivelmente 15 minutos do apito final, os dois treinadores refrescaram o meio-campo, com Oliver a entrar para o lugar do amarelado Sérgio Oliveira. No Benfica, Rui Vitória tentou ganhar a músculo no centro do terreno, ao trocar Cervi por Samaris.

Já dentro dos últimos 10 minutos do encontro, Sérgio Conceição lançou a ‘última cartada’, com as entradas de Corona e Aboubakar. Apesar da maior presença no meio campo ofensivo, o FC Porto não conseguia incomodar verdadeiramente o guarda-redes Varela.

O avançado Seferovic foi também lançado por Rui Vitória, aos 87 minutos, para o lugar de Pizzi.

Em cima do apito final, numa jogada de insistência, Herrera aproveitou uma bola perdida à entrada da área encarnada e disparou forte para o fundo das redes, fazendo o único golo do encontro.

Com este resultado, o FC Porto recupera a liderança da Liga, agora com mais dois pontos que o adversário de hoje, o Benfica.

Veja o golo do encontro.

