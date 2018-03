Desporto FC Porto sobe ao palco de Anfield Por

Liverpool e FC Porto disputam, nesta terça-feira, o segundo joga da eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Anfield. Os dragões procuram ‘limpar a imagem’ deixada na Invicta, quando foram goleados por cinco bolas a zero.

A missão é complicada em Liverpool e o dia poderá marcar o adeus português à prova milionária, em território inglês onde os números dizem que os portistas costumam encontrar sempre complicações várias.

Já com a eliminatória encaminhada, o Liverpool – que no fim de semana irá a Old Trafford defrontar o Manchester United, de José Mourinho, poderá aproveitar a partida de hoje para rodar a equipa.

Também o FC Porto, a liderar o campeonato português e com deslocação a Paços de Ferreira agendada na próxima ronda da Liga portuguesa, poderá aparecer em Anfield com uma ou outra novidade no onze, sendo certo que Marega não joga (lesionou-se frente ao Sporting da última sexta-feira).

Os azuis e brancos têm uma ‘janela de oportunidade’ para ‘limpar a imagem’ deixada no primeiro jogo mas também para amealhar pontos para o ranking de Portugal.

O duelo entre Liverpool e FC Porto tem arranque previsto para as 19h45, em Anfield, desta terça-feira.

O alemãe Feliz Zwayer será o árbitro.

